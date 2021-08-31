Напередодні по Києву й області пройшлася злива з грозою.

У Київській області в результаті негоди, яка пройшлася напередодні ввечері, безліч автомобіль "втратили" у воді свої номери.

У мережі показали ціле "кладовище" з автономерів у місті Вишгород неподалік від столиці.

"Автомобільні номери, перехрестя Набережної та проспекту Шевченка, може кому буде корисно, свої ми не знайшли", - пише автор публікації в групі "Вишгород, Вишгородський район Київщина" в Facebook.

На опублікованих кадрах видно, що автомобільні номери розставили на паркані, щоб водії могли їх розглянути й відшукати свої.

У коментарях місцеві жителі припустили, що номери туди принесло потоком води з площі Шевченка.

"Супермаркет автомобільних номерів! Цілодобово! Можна до номерів ще й втрачений кимось задній бампер додати. Гойдався вчора на хвилях біля "Сільпо", "Місце загублених номерів! Потрібно на гугл-карті позначити", "Голосна інсталяція про стан комунікацій міста", - йдеться в коментарях під публікацією.

Як повідомляв УНІАН, напередодні в Києві блискавка влучила в електрощитову - вона миттєво загорілася.

За інформацією Погода УНІАН, осінь в Україні почнеться з дощів і різкого похолодання, але місцями стовпчики термометра піднімуться до 30-градусної позначки.

Автор: Юрій Годован