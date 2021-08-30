До кінця доби 30 серпня та вночі 31 серпня у Києві очікуються грози, значні дощі, шквали вітру 15-20 м/с.

У Києві блискава потрапила в електрощитову.

Про це повідомляє "Київ оперативний" у своєму Telegram-каналі.

"Схоже, що блискавка потрапила прямо в електрощитову хутору Виноградний. Близько 30 секунд спалахів, потім ляск - все потухло", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Український гідрометцентр повідомив, що до кінця доби 30 серпня та вночі 31 серпня у Києві очікуються грози, значні дощі, шквали вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Фахівці рекомендують під час грози зачиняти вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

Основні рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Денис Прядко