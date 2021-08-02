У столиці минулої ночі сталася моторошна ДТП, внаслідок якої відбійник пройшов через весь автомобіль.
Про це повідомляє "Київ оперативний" у Facebook.
Аварія сталася на вулиці Саперно-Слобідській неподалік від АЗС. Повідомляється, що водій Volkswagen не впорався з кермуванням та влетів у відбійник, який наскрізь пройшов через весь автомобіль.
Унаслідок водія авто з різними травмами терміново госпіталізували до лікарні.
Як повідомляв УНІАН, раніше у Києві вантажівка в'їхала в маршрутку з пасажирами. Пасажири покинули салон через задні двері.
До цього в Одеській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю рейсового автобуса "Київ-Кишинів" одна людина загинула, шестеро – постраждали.