Навчати маленьких пацієнтів прагнуть понад 6 тисяч освітян.

10 лютого вперше відбулася Всеукраїнська конференція лікарняних вчителів та зібрала 180 реєстрацій делегатів. Організатором є громадська організація Small Heart with Art за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні. Участь у заході онлайн взяли вчителі з Запоріжжя, Ужгорода, Волновахи, Львова, Харкова, Франківська, Житомира, Покровська, Сум, Дніпра. Це представники цілих шкіл, регіонів. За ними тисячі вчителів, учнів і батьків. Своїм досвідом поділилися колеги з Естонії Анастасія Козіцина та Ізраїлю Олена Богопольська.

Ініціювали зустріч ведуча 1+1, кураторка проекту Право на Освіту та Школи Супергероїв Наталія Мосейчук та засновниця Школи Супергероїв Євгенія Смірнова. “Подія, що точно не повинна загубись в історії - бо вона сама історія. Вперше ком'юніті з сотень людей подивилися один на одного і зустріли однодумців”, - зазначила Наталія Мосейчук.

«Для української освітянської спільноти це знакова подія. Ми довго її планували і нарешті змогли зібрати вчителів, у яких є спільне бачення. Я впевнена, що саме ця спільнота стане рушійною силою, яка захистить дотримання конституційного права на освіту карапузів у лікарнях», - зазначила засновниця мережі Шкіл Супергероїв Євгенія Смірнова.

До обговорення доєдналася керівник освітніх програм UNICEF Ukraine Богдан Ярема, заступниця міського голови Житомира з питань діяльності виконавчих органів ради Марія Місюрова, генеральний директор НДСЛ «Охматдит» Владимир Жовнір, представники освітньої онлайн платформи ЕдЕра.

Наталія Мосейчук розповіла про нову лікарняну школу на Дніпропетровщині. “Порівнюю лікарняних вчителів з поштарями - ви приносите новини з того реального світу за вікном палати. Рада стати поштарем: дуже скоро очікуємо гарних новин з Кривого Рогу. Сподіваюся, що і там, у дитячій фтизіатричній лікарні, відкриються двері освітнього простору”, - сказала кураторка Право на Освіту. Наразі в Україні діють 7 Шкіл Супергероїв.

Членкиня правління спільноти лікарняних вчителів Естонії, освітній терапевт Анастасія Козіцина розповіла, що в естонських школах при лікарнях працюють 1500 вчителів. Тільки два тижні з початком пандемії у світі викладали скайпом. А далі у захисних масках повернулися на робочі місця - у класи та палати. Зараз всім вчителям у лікарнях зробили щеплення від covid. Та рішення про вакцинацію кожен ухвалював самостійно.

Олена Богопольська, терапевтка у школі при Єрусалимському медичному центрі, розповіла, що там поруч з уроками з основних дисциплін застосовують музичну терапію. Виведення дітей з важких станів, з реанімації проводять з допомогою музики. А під час процедури з гемодіалізу малюки мають заняття з 3Д моделювання, де паралельно вчать фізику, геометрію, хімію.

Організація освітнього процесу у лікарнях України потребує розвитку. У регіонах заробітну плату вчителям виплачують з місцевих бюджетів. Досі вирішується питання оплати по національній лікарні Охматдит. Зараз у час пандемії та карантину особливо важливо забезпечити якісне підключення до інтернету у лікарнях, аби налаштувати безперебійний доступ до онлайн освіти.

Вчителів, які готові викладати у лікарнях більшає. Наразі у Школах Супергероїв по всій країні працює 52 педагоги. Тільки в Охматдиті в Києві в 2020-му році вчилися 265 маленьких пацієнтів. А потребують освітніх послуг понад 15 тисяч маленьких пацієнтів по всій країні.

І їх буде кому вчити. Понад 6 тисяч освітян - зареєструвалися на курс безкоштовного навчання для лікарняних вчителів”Як навчати Супергероїв” від онлайн платформи ЕдЕра. Вже понад 3 тисячі - отримали сертифікати і мають право навчати маленьких пацієнтів.

Відео виступів незабаром буде доступне за посиланням: https://www.youtube.com/channel/UCy4J4pnDUj1DwYwgNtQIhXQ

Безкоштовний онлайн-курс з підготовки лікарняних вчителів: https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:Vidrodzhennia+SHWA101+2020/about

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Автор: УНІАН