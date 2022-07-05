Готівка була незаконно отримана чиновниками.

Нацагентство із запобігання корупції (НАЗК) виявило, що публічні службовці вивезли через кордон готівкою майже $5 мільйонів, які були незаконно ними отримані.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Агентство проводить моніторинг можливого вивезення публічними службовцями та членами їхніх сімей незаконно отриманої готівки з України.

"За результатами моніторингу виявлено факти переміщення через державний кордон майже $5 мільйонів та 100 тисяч євро публічними службовцями та членами їхніх сімей, які не мали законних джерел отримання зазначених активів. Відповідні матеріали були передані в правоохоронні органи", - зазначили в НАЗК.

У зв'язку з отриманою інформацією розпочато досудове розслідування одразу у трьох кримінальних провадженнях за статтями 368-5 (незаконне збагачення) та 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) ККУ.

У НАЗК пояснили, як відбувається моніторинг. Агентство отримує інформацію про великі суми готівки, які виявляють на кордоні. Потім перевіряють, чи є власники коштів чиновниками або членами їхніх сімей.

"Якщо підтверджується факт, що саме посадова особа намагається вивезти незаконно отримані готівкові гроші, то НАЗК починає моніторинг способу життя", - додали в прес-службі.

Далі перевіряють, чи відповідають рівень життя і майно отриманим згідно з декларацією доходам.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, - раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

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