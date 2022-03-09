Українці за кордоном можуть розраховуватися безготівковими картками українських банків.

Українцям, які збираються евакуюватися до іншої країни, Нацбанк радить не вивозити з собою готівкову гривню, а покласти гроші на свої карткові рахунки в Україні.

Про це заявив заступник голови Національного банку України Олексій Шабан, повідомляє НВ.

"Якщо ви ще не перетнули кордон, рекомендуємо поповнити свій банківський рахунок в Україні та безпечно використовувати за кордоном свою платіжну картку. Тоді курс конвертації буде набагато кращим за курс "чорного ринку", - зазначив Шабан.

Українці за кордоном можуть розплачуватися безготівковими картками українських банків, а також знімати необхідні суми готівкою в іноземній валюті країни перебування.

Конвертація за такими операціями здійснюватиметься за курсом, встановленим українським банком-емітентом, а не за курсом готівкового обміну.

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