Суттєвих руйнувань зазнали три багатоповерхівки, школа, дитячий садок та приватні будинки.

На Одещині через ворожі удари, завдані по Одесі та області протягом ночі, поранення отримали понад 30 цивільних людей, в тому числі діти, загинуло троє, серед них – переселенка.

Як повідомила прес-служба Одеської обласної прокуратури, протягом ночі 10 червня збройні сили РФ здійснили повітряну атаку. Удари завдані ракетами та безпілотними літальними апаратами по Одесi та населеним пунктам області.

"За попередніми даними, внаслідок обстрілу спального району Одеси троє людей загинуло та множинні поранення отримали ще 25, серед яких – двоє дiтей - 5 та 17 рокiв, їх госпіталізовано до лікарні. Суттєвих руйнувань зазнали три багатоповерхівки, школа, дитячий садок та автомобілі, припарковані поряд з будинками", - розповіли у прес-службі.

Крім того, через атаку по селищу на узбережжі Чорного моря у Білгород-Дністровському районі постраждало шестеро людей, серед яких також двоє дітей - 5 та 12 років. За даними прес-служби, вщент зруйновано сім приватних будинків та 15 пошкоджено.

Під час огляду місць подій виявлено уламки дронів і ракет, тип яких встановлюється. Наразі документуються наслідки обстрілів. Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Як уточнили УНІАН в правоохоронних органах, в Одесі дві людини загинули на вулиці – біля 10-поверхового будинку, в який влучили уламки ворожого дрону. Третя людина - жінка, яка загинула в Одесі, перебувала всередині цього будинку, вона, за попередніми даними, переселенка із Херсона.

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що будь-яких військових об'єктів навколо немає.

"Це густонаселений район. Поруч з пошкодженими багатоповерхівками – дві школи та два дитсадка", - акцентує Труханов.

Наразі комунальники вживають заходи для закриття вибитих вікон, надають відповідну допомогу постраждалим.

Нічна атака на Одещину

Вночі 10 червня Сили оборони ліквідували вісім безпілотників-камікадзе та дві ракети, якими ворог атакував Одесу. Уламки збитого дрону потрапили у висотку та пошкодили кілька будівель поруч. Три людини загинули, багато отримали поранення, серед яких двоє дітей та вагітна жінка.

Крім того, вночі ворог завдав удар по Одеській області, де одна ракета влучила в узбережжя, постраждали люди.