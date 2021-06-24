Ця проблема спричинена, у тому числі, занадто низьким рівнем народжуваності.

Середня тривалість життя в Україні нижча за тривалість життя в Африці та в усіх інших країнах світу. Мова йде про віковий поріг у 63 роки для чоловіків, та в 73 роки для жінок. Про це на форумі "Україна 30. Здорова Україна" повідомила директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України Елла Лібанова.

"На сьогодні середня тривалість життя в Україні не тільки у чоловіків, а у населення в цілому, нижча, ніж середня по Земній кулі, враховуючи Африку та інші країни", - сказала вона.

Міністр соціальної політики Борис Лебедцов також додав, що в Україні достатньо високий рівень старіння населення. Так, експерти прогнозують, що до 2030 року в країні буде більше 26% людей старше 60 років та 20% осіб від 65 років.

Зі свого боку, заступник міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук розповіла, що за минулий рік в Україні на дорогах постраждали майже 32 тис. осіб, понад 3,5 тис. громадян (водії, пасажири, пішоходи) загинули.

Читайте також"Залишаюся у цій й*баній Україні": блогер-"продюсер" з Донбасу оскандалився в мережі (відео)Як повідомляв УНІАН, 22 червня президент Володимир Зеленський представив програму «Здорова Україна», яка спрямована на всі вікові категорії та групи населення.

В рамках програми планується пропаганда здорового та активного способу життя, профілактика захворювань. Також президент пообіцяв, що по всій Україні будуть створені «активні парки» та спортмайданчики.

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Автор: Леся Лещенко