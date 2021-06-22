За словами президента, в Україні середня тривалість життя становить 72 роки, і за цим показником наша країна посідає 115-е місце в світі.

Президент України Володимир Зеленський презентував програму «Здорова Україна», яка спрямована на всі вікові категорії та групи нашого населення для збільшення тривалості життя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час всеукраїнського форуму «Україна 30. Здорова Україна» у Києві.

За словами глави держави, необхідно зробити правильні висновки та вийти з пандемії COVID-19 сильнішими.

«Не чекати нового виклику, не чекати нового вірусу, щоб загадати про власне здоров’я, мати загартовану медичну систему та загартовану націю. Задля цього ми багато місяців вели масштабну роботу і сьогодні презентуємо перші результати: ми починаємо загальнонаціональну програму президента «Здорова Україна». Вона розроблена багатьма спеціалістами: Офісом президента спільно з трьома міністерствами: охорони здоров’я, молоді та спорту, освіти та науки та багатьох експертів різних галузей», - повідомив Зеленський.

Читайте такожЗеленський анонсував введення регулярних медоглядів для людей старше 55 років

Президент зауважив, що програма спрямована на всі вікові категорії та групи нашого населення, але вона спрямована на досягнення однієї головної мети, яка одним реченням звучить так: «Українці мають жити довше».

«Всім нам слід усвідомити невтішні цифри – в Україні середня тривалість життя становить 72 роки. За цим показником ми посідаємо 115-е місце в світі, але найстрашніше - не рейтинги, а те, що чисельність населення України зменшується кожного року», - зауважив він.

Глава держави підкреслив, що влада має робити все, щоб українців народжувалось більше та помирало менше.

«Для цього щонайменше здоровий та активний спосіб життя мають бути популярними, мають бути в тренді, мають стати, якщо не національною ідеєю, то, принаймні, невід’ємною частиною нашої ментальності», - сказав він.

Зеленський зазначив, що все має починатись з дитинства, тому перша складова програми «Здорова Україна» – це модель зорової школи.

«Це 8 компонентів для зміцнення здоров’я та імунітету усіх учнів усіх шкіл по всій території нашої країни. Зокрема – це нова концепція уроків фізкультури, реформа шкільного харчування, популяризація спортивних секцій та гуртків, нові онлайн-додатки, де діти та батьки зможуть їх використовувати під час занять», - додав він.

Також президент підкреслив важливість профілактики захворювань. «Причиною понад 60% передчасних смертей в Україні є хвороби системи кровообігу, зокрема інфаркти та інсульти. Їх появі, а також появі багатьох інших хвороб сприяють різні фактори ризику – це відсутність фізичної активності, зайва вага, куріння, алкоголь та неправильне харчування», - сказав Зеленський.

За його словами, спосіб життя третини дорослих українців включає одразу кілька таких факторів ризику.

«І на жаль, близько 75% українців не займаються регулярно будь-якою фізичною активністю. Це відбувається з різних причин, зокрема й через відсутність доступної спортивної інфраструктури – зручної, сучасної, безкоштовної, і ще важливіше – поруч з домом», - переконує він.

Тому, як запевнив глава держави, будуть створені «активні парки» та спортивні майданчики по всій Україні.

«Це локації здорової країни, ціль яких дуже проста – спорт для всіх, спорт доступний, цікавий для мільйонів українців, це можливість без дорогих тренажерів, без персонального тренера, коли і де тобі зручно», - додав Зеленський.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров