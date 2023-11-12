Педагог не врахувала відповідь студентки українською.

У Дніпрі викладачка державного медичного університету на занятті нібито вимагала від своєї студентки відповідати російською мовою, а коли та відмовилася, педагог не врахувала відповідь.

Про мовний скандал розповів підприємець Андрій Табінський у соцмережі. За словами підприємця, йдеться про пару "Пропедевтика внутрішніх хвороб", яку викладає Новоженіна Людмила Іванівна. Саме вона заборонила студентці третього курсу Магдалині Пельчар відповідати українською мовою. Викладачка вимагала, аби дівчина на її практичних заняттях говорила виключно російською.

"Магдалина відповіла, що цієї мови не знає і нею розмовляти не буде. На це викладачка відреагувала з сарказмом – мовляв студентці в такому випадку потрібно йти навчатися до Кембриджа або Львова", – розповів подробиці скандалу Табінський.

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Табінський поцікавився, як керівництво Дніпровського медичного університету відреагує на таку поведінку своєї співробітниці. У коментарях під постом люди наголошували, що "викладачку треба негайно звільнити і відправити до Росії". Серед коментаторів були й ті, хто заступився за педагога.

Також там з’явився пост від користувача Den Gasanov, який назвав усе наклепом. Він описав ситуацію інакше, стверджуючи, що деякі заяви та коментарі є брехнею, а згадана викладачка – "справжня патріотка України".

Мовні скандали в Україні

Декілька днів тому мовознавиця, викладачка "Львівської політехніки" та екс-депутат Верховної Ради від ВО "Свобода" Ірина Фаріон заявила, що не вважає українцями військових ЗСУ, які розмовляють російською мовою.

Заява Фаріон викликала резонанс у суспільстві. Військові, діячі культури і спорту вже сказали, куди має піти мовознавиця зі своїми думками. А 7 листопада у Національному університеті "Львівська політехніка" також прокоментували скандальне висловлювання викладачки кафедри української мови.

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