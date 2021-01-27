У Рівненській області померла породілля з Млинова, у якої виявили коронавірус. Дитину, яку народила жінка, також не вдалося врятувати.
Читайте такожМати померла, а дитина залишилась інвалідом: на Львівщині судитимуть лікарівЯк повідомляє інформаційний портал міста Дубно, жінка та немовля померли через кілька днів після пологів. Хлопчик народився на 28 тижні вагітності, тобто недоношеним. Стан вагітної погіршувався за акушерсько-гінекологічними показниками, а тому через нагальну потребу зробили кесарів розтин.
20 січня млинівчанку перевели з Дубенського пологового будинку у Рівненську міську лікарню, передає ТСН.
"Дитину забрали відразу в реанімацію в Рівне, бо там глибока недоношеність. Вчора немовля померло", – розповів головний лікар Дубенського пологового будинку Ростислав Андрощук.
За неофіційною інформацією, жінка мала ще патології, а коронавірус і вагітність спровокували захворювання, що "дрімали". Остаточну причину смерті встановлять після розтину.
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