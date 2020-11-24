Уже декілька місяців Україна живе в умовах протиепідемічних обмежень, наразі – карантину вихідного дня.

Кількість нових випадків хвороби COVID-19 за добу зросла на більш ніж 12 тисяч. У НАН дали невтішний прогноз щодо розвитку ситуації з коронавірусом поточного тижня.

Коронавірус в Україні: актуальні дані

За добу в Україні коронавірус діагностували у 12287 осіб.

Всього з початку пандемії офіційно підтверджено 647976 випадків коронавірусної інфекції, з яких 11263 були летальними, 299358 осіб - вилікувалися.

Прогнози щодо розвитку ситуації з COVID-19

У Національній академії наук спрогнозували, як розвиватиметься ситуація з коронавірусом в Україні на поточному тижні.

За словами лікаря Сергія Дуброва, якщо на COVID-19 захворіють 70% українців, то смертей буде більше, ніж від усіх інших хвороб разом узятих.

Перемир’я на Донбасі

У районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі за добу зафіксовано чотири ворожих обстріли.

Головні новини України: що важливо знати 24 листопада 2020

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Автор: Аліна Вишневська