Кількість нових випадків хвороби COVID-19 за добу зросла на більш ніж 12 тисяч. У НАН дали невтішний прогноз щодо розвитку ситуації з коронавірусом поточного тижня.
Коронавірус в Україні: актуальні дані
За добу в Україні коронавірус діагностували у 12287 осіб.
Всього з початку пандемії офіційно підтверджено 647976 випадків коронавірусної інфекції, з яких 11263 були летальними, 299358 осіб - вилікувалися.
Прогнози щодо розвитку ситуації з COVID-19
У Національній академії наук спрогнозували, як розвиватиметься ситуація з коронавірусом в Україні на поточному тижні.
За словами лікаря Сергія Дуброва, якщо на COVID-19 захворіють 70% українців, то смертей буде більше, ніж від усіх інших хвороб разом узятих.
Перемир’я на Донбасі
У районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі за добу зафіксовано чотири ворожих обстріли.
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