Більшу частину поточного року Україна живе в умовах карантинних обмежень, запроваджених через коронавірус.

В Україні за добу одужали від коронавірусу більше людей, ніж інфікувалися. Окупанти не припиняють порушувати перемир’я на Донбасі.

Ситуація з коронавірусом

В Україні за добу виявлено 10811 нових хворих на COVID-19, а видужали –12860 осіб.

Станом на 8 грудня в Україні офіційно підтверджено 832758 випадків коронавірусної інфекції. При цьому 436564 українці одужали, а 13928 випадків були летальними.

Перемир’я на Донбасі

У зоні операції Об’єднаних сил упродовж доби бойовики чотири рази порушили домовленість про встановлене на Донбасі перемир'я.

Головні новини України: що важливо знати 8 грудня 2020

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Автор: Аліна Вишневська