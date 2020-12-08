Виконувач обов'язків генерального директора Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) Міністерства охорони здоров’я Ігор Кузін очікує на появу вакцин від COVID-19 в українських аптеках не раніше осені 2021 року.
Читайте такожУкраїна подала першу частину заявки на отримання 8 мільйонів доз вакцини від COVID-19Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.
«У нас наразі є пріоритетні (для вакцинації від COVID-19 - УНІАН) 9 груп населення – це ті, які відноситься до груп високого ризику, і це доволі велика кількість осіб в цьому», - зазначив він.
«Ми розраховуємо на те, що широкий доступ вакцини, тобто поява її в аптечній мережі буде відбуватися не раніше, аніж восени 2021 року, і це вже буде називатись широким доступом до вакцинації», - додав Кузін.
Вакцина від коронавірусу для України: деталі
5 грудня Степанов заявив, що перші 8 млн доз вакцини від COVID-19 можуть доставити в Україну не раніше кінця першого кварталу 2021 року. Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.
6 грудня голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді нацбезпеки і оборони, академік НАНУ Сергій Комісаренко повідомив, що масова вакцинація українців від коронавірусу може початися не раніше середини 2021 року.
В Україні за минулу добу, 7 грудня, виявлено 10 тис. 811 нових випадків COVID-19.
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