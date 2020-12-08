Виконувач обов'язків гендиректора ЦГЗ заявляє, що восени 2021 року буде широкий доступ до вакцинації населення від коронавірусної хвороби.

Виконувач обов'язків генерального директора Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) Міністерства охорони здоров’я Ігор Кузін очікує на появу вакцин від COVID-19 в українських аптеках не раніше осені 2021 року.

Читайте такожУкраїна подала першу частину заявки на отримання 8 мільйонів доз вакцини від COVID-19Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.

«У нас наразі є пріоритетні (для вакцинації від COVID-19 - УНІАН) 9 груп населення – це ті, які відноситься до груп високого ризику, і це доволі велика кількість осіб в цьому», - зазначив він.

«Ми розраховуємо на те, що широкий доступ вакцини, тобто поява її в аптечній мережі буде відбуватися не раніше, аніж восени 2021 року, і це вже буде називатись широким доступом до вакцинації», - додав Кузін.

Вакцина від коронавірусу для України: деталі

5 грудня Степанов заявив, що перші 8 млн доз вакцини від COVID-19 можуть доставити в Україну не раніше кінця першого кварталу 2021 року. Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

6 грудня голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді нацбезпеки і оборони, академік НАНУ Сергій Комісаренко повідомив, що масова вакцинація українців від коронавірусу може початися не раніше середини 2021 року.

В Україні за минулу добу, 7 грудня, виявлено 10 тис. 811 нових випадків COVID-19.

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Автор: Костянтин Гончаров