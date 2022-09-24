Місцевим мешканцям дуже заважали дикі свині.

У Волинській області жителям двох сіл вже упродовж кількох місяців псують життя свої "окупанти" - дикі свині.

Тварини приходять до дворів людей цілими родинами і псують урожай, йдеться у сюжеті ТСН.

Журналісти дізналися, що дикі свині риються не лише на городах людей, а і на дорозі, й наробили ям.

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За словами селян, все ж найбільша біда у тому, що звірі нищать урожай - особливо кукурудзу, бобові та кабачки.

"За день розбишаки навідуються до громади по кілька разів", - зазначається в сюжеті.

Місцеві мешканці розповіли, що дикі свині валять кукурудзу, а потім об’їдають качани.

"…третю частинку (кукурудзи - Ред.) десь вони і положили, і мусили забирати тоді додому (урожай - Ред.)", - поскаржилася пані Ольга.

Жителі сіл лякали свиней і палицями, і навіть гучною музикою.

Повномасштабна війна в Україні з Росією та її наслідки

Рано вранці 24 лютого російські окупаційні війська здійснили повномасштабне вторгнення в Україну, зокрема, з території Білорусі. Супротивники обстрілювали і цивільні, і військові об’єкти, в тому числі біля білоруського кордону. Через ворогів є багато руйнувань, на початок вересня відомо про загибель 7 тисяч цивільних.

Тварини покидали території, на яких неспокійно, й почали підходити ближче до людей.

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