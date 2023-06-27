Якщо захисна оболонка реактора не пошкодиться, то аварія стосуватиметься лише невеликої зони навколо ЗАЕС, зазначили експерти.

Науковці прорахували наслідки аварії на Запорізькій АЕС за двома можливими сценаріями й дали українцям поради.

Про це повідомляє Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки в Facebook. Науковці також нагадали, що з 2011 року на енергоблоках ЗАЕС впроваджені модернізації, спрямовані на запобігання та/або управління важким аваріям.

До таких модернізацій, серед іншого, належать мобільні дизель-генератори та мобільні насосні установки для підживлення парогенераторів, басейнів витримки та бризкальних басейнів. Застосування цих систем дозволяє запобігати виникненню важких аварій або суттєво збільшити запас часу на виконання дій персоналом для пом’якшення їх наслідків.

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Перш за все науковці зазначили, що всі можливі варіанти розвитку подій на ЗАЕС можуть відбуватися за двома сценаріями: аварія з цілою захисною гермооболонкою реактора (контайнментом) та аварія з відкритим контайнментом (або у випадку його відмови/пошкодження).

Згідно із першим сценарієм, Держцентр провів оцінку радіаційних наслідків аварії "Повне знеструмлення енергоблока" на майданчику ЗАЕС. Ця аварія є ідентичною до аварії, що пов’язана з втратою бризкальних басейнів (наприклад, внаслідок втрати ставка-охолоджувача). Він є найбільш несприятливим щодо розвитку аварії з втратою охолоджувальної води, що використовується для відведення тепла від ядерного палива в активній зоні реактора та в басейні витримки відпрацьованого ядерного палива.

"Результати моделювання для гіпотетичної аварії з важким пошкодженням активної зони при повному знеструмленні одного енергоблока ЗАЕС (при цілому/щільному контайнменті) вказують, що радіаційні наслідки від аварії в основному будуть обмежуватись межами санітарно-захисної зони (2,5 км навколо ЗАЕС). А це стосуватиметься здебільшого тільки персоналу ЗАЕС", - вважають науковці.

У такому разі необхідно обмежити перебування людей на відкритому повітрі у межах санітарно-захисної зони. Йодна профілактика не потрібна.

За другим сценарієм - аварія з відкритим чи пошкодженим контайнментом, також не передбачає необхідності вживати таблетовані препарати йоду чи його розчини.

"У разі аварії з відкритим (або пошкодженим) контайнментом радіаційні наслідки аварії матимуть ширшу географію і гірші наслідки. Територія забруднення залежатиме від конкретного сценарію та метеорологічних умов", - йдеться у повідомленні.

У разі такої аварії співробітники Держцентру будуть інформувати населення щодо рівня викидів, розвитку ситуації на аварійному енергоблоці та прогнозованої зони забруднення додатково.

Також повідомляється, що у разі радіаційної аварії на АЕС надійде сповіщення про надзвичайну ситуацію. Почувши сигнал тривоги, необхідно негайно увімкнути радіо, телевізор чи інтернет та послухати повідомлення від влади.

Що коїться на ЗАЕС - останні новини, які варто знати

Як повідомляв УНІАН, начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов попередив, що Росія завершила підготовку до теракту на АЕС. Загарбники розмістили вибухівку біля 4 з 6 енергоблоків станції.

Також окупанти додатково замінували ставок-охолоджувач, завдяки якому енергоблоки не перегріваються.

Варто зазначити, що енергоблоки ЗАЕС знаходяться у стані зупину не менше 9 місяців (частина енергоблоків була зупинена після окупації майданчика ЗАЕС, решта - восени минулого року) та не виробляють електрику.

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