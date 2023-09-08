Останнім часом багато російських окупантів потрапили в полон, обмінний фонд для звільнення українських захисників постійно поповнюється.

Останнім часом багато російських окупантів, які приїхали вбивати українців, потрапили в український полон. Як передає кореспондент УНІАН, про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов сказав журналістам.

Представник ГУР відзначив, що з боку РФ спостерігається зволікання у справі обміну військовополонених увесь період під час війни Росії проти України.

"Нагадаємо, що полонені серед цивільних і військових українців були ще задовго до повномаштабного вторгнення. Є люди, які перебувають у російському полоні з 2014 року", - наголосив Юсов.

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При цьому, попри таку ситуацію, процес звільнення українців з російського полону триває. Він нагадав, що від 24 лютого 2022 року вже відбулося 48 обмінів, майже 2 тис 600 українців було повернуто. "Робота триває. Новини обов'язково будуть", - додав Юсов.

Також у нього уточнили, чи не ускладнилась ситуація з обміном після того, як президент Туреччини Реджеп Ердоган вирішив передати Україні командирів "Азову".

"Складнощі з боку Російської Федерації стосовно виконання Женевських конвенцій, стосовно дотримання міжнародного гуманітарного права - це традиційні речі", - сказав Юсов.

Він вважає, що не треба зважати на те, як РФ інтерпретує певні міжнародні події чи дії українських сил безпеки і оборони.

"Робота по обміну ведеться. Дуже важливо, що обмінний фонд, зокрема внаслідок активних дій українських сил безпеки і оборони, поповнюється, і поповнюється чимало. Тобто, зараз багато російських окупантів за останній час потрапили в український полон. Частина, приблизно кожен п'ятий з них, здались добровільно, у тому числі скориставшись програмою "Хочу жити". Ця робота триває", - наголосив Юсов.

Крім того, представник ГУР зауважив, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що "важливим завданням так званої "СВО" (так Росія називає геноцидну війну проти України - УНІАН) є повернення російських військовополонених додому". "Заява була. Тепер треба чекати на конкретні дії. Україна готова повертати своїх громадян. Буде робити для цього усе можливе", - сказав Юсов.

Обмін полоненими - що відомо

За інформацією уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, з початку повномасштабного вторгнення Росії вдалося повернути з полону 2598 українців.

Голова ГУР України Кирило Буданов раніше повідомляв, що з тих російських військових, які потрапляють у полон, близько 20% – здаються добровільно.

Водночас він зазначав, що "обмінний фонд" в України менший, ніж в Росії.

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