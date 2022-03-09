Евакуація людей із Ізюма фактично зірвана через обстріли російських військових.
Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Евакуація людей з Ізюму фактично зірвана через недотримання умов російською стороною. Весь день тривають обстріли", - зазначив він.
За словами очільника ОВА, десятки автобусів, які виїхали за людьми, так і не потрапили до міста. Лише 6 одиниць транспорту евакуювали близько 250 осіб.
Так само не потрапив до міста гуманітарний конвой із продуктами, водою, теплим одягом та іншим.
"Місто практично знищене. Відсутня електрика, газ, тепло, вода. В Ізюмі не працює мобільний зв'язок, інтернет, радіо/ТБ. Всі перебувають в укриттях. Місцева влада їздила по сховищах, аби сповістити людей про евакуацію", - розповів він.
Синєгубов додав, що за попередніми даними більш як 5000 осіб потребують евакуації, адже перебувають без їжі, без води, без тепла.
"Це терор з боку російського окупанта проти мирного населення України", - наголосив він.
Станом на 15:00 було відомо, що російська армія не дотримується домовленостей про припинення вогню для евакуації людей на Харківщині. Тривали переговори за посередництва Червоного Хреста.