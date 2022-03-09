Десятки автобусів, які виїхали за людьми, так і не потрапили до міста, як і гуманітарний конвой із продуктами, водою, теплим одягом та іншим.

Евакуація людей із Ізюма фактично зірвана через обстріли російських військових.

Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Евакуація людей з Ізюму фактично зірвана через недотримання умов російською стороною. Весь день тривають обстріли", - зазначив він.

За словами очільника ОВА, десятки автобусів, які виїхали за людьми, так і не потрапили до міста. Лише 6 одиниць транспорту евакуювали близько 250 осіб.

Так само не потрапив до міста гуманітарний конвой із продуктами, водою, теплим одягом та іншим.

"Місто практично знищене. Відсутня електрика, газ, тепло, вода. В Ізюмі не працює мобільний зв'язок, інтернет, радіо/ТБ. Всі перебувають в укриттях. Місцева влада їздила по сховищах, аби сповістити людей про евакуацію", - розповів він.

Синєгубов додав, що за попередніми даними більш як 5000 осіб потребують евакуації, адже перебувають без їжі, без води, без тепла.

"Це терор з боку російського окупанта проти мирного населення України", - наголосив він.

Станом на 15:00 було відомо, що російська армія не дотримується домовленостей про припинення вогню для евакуації людей на Харківщині. Тривали переговори за посередництва Червоного Хреста.

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