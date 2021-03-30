Українські телевізійники висловили співчуття рідним продюсера.

У Києві від коронавірусу помер відомий продюсер, колишній генеральний продюсер "Першого каналу" і виконавчий директор Freedom Hall Олександр Сірий.

Читайте такожРадник голови МВС Зорян Шкіряк повідомив про смерть матері від COVID-19Про це у Facebook повідомили його друзі. "Помер Олександр Сірий. Ковід. Дуже сумно", - написав бізнесмен Олександр Меламуд.

Також про смерть Сірого у Facebook повідомила український продюсер Олена Мозгова: "Covid... Боже... Саню... У мене шок... Як так... Спи спокійно, друже... Слів немає...".

Також ця інформація з'явилася на сторінці експерта телевізійних соціальних проектів Марини Кінах: "Сашо! Немає слів ... як же так... Не можу повірити... Обговорювали тільки вистави, нові проекти... Ти ж такий розумний, такий професійний, такий правильний, такий молодий і такий душевний... Ти ж сказав, що все буде добре... Плачу".

Чим відомий Олександр Сірий

Олександр Сірий народився в 1962 році у Львові. Закінчив Львівську музичну школу ім. С. Крушельницької та Донецьку державну консерваторію ім. С. Прокоф'єва.

Він був продюсером таких виконавців, як Алекса, Ассоль, Саша Дюма, Христина Коц-Готліб. Сірий очолював компанію ICMG, яка у 2007 році організувала виступ популярного співака Маркуса Міллера зі США - лауреата премії Греммі.

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Автор: Ольга Робейко