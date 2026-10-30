Маршрути в Олешках уже розмінували: Лубінець розповів, коли почнуть евакуацію

За словами омбудсмена, підготовлено 25 автобусів на 750 місць, а також швидкі допомоги для маломобільних.

Підготовка до гуманітарної місії в Олешках виходить на завершальний етап. Про це повідомив у Telegram Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що завершено розмінування визначених маршрутів, а гуманітарний конвой сформований і готовий до відправлення - очікується, що він прибуде до центральної лікарні.

"Для людей, які бажають виїхати, така можливість буде забезпечена до 14:00. Будуть організовані всі необхідні заходи безпеки. Роздача гуманітарної допомоги буде організована після 14:30", – повідомив Лубінець.

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За його словами, делегації України, Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки зібралися для координації подальших дій у межах гуманітарної місії, а також присутні журналісти трьох країн. Він наголосив, що мета гуманітарної місії - доставити гуманітарну допомогу цивільному населенню та сприяти безпечному виїзду всіх, хто бажає залишити місто.

Також Лубінець повідомив, що з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою координують подальші дії в межах місії, перебуваючи в Армянську.

"Наразі все підготовлено на високому рівні. Ми веземо гуманітарну допомогу для місцевих жителів міста Олешки", - написав він і додав, що особливу увагу приділяють людям похилого віку, особам з інвалідністю та всім, хто через стан здоров’я чи інші обставини не може самостійно подбати про себе.

Крім того, наголосив омбудсмен, підготовлено 25 автобусів на 750 місць, а також швидкі допомоги для маломобільних.

"Окремий і не менш важливий напрям нашої роботи – забезпечення можливості виїзду цивільного населення. Для кожного, хто бажає залишити Олешки, буде надана можливість безпечно виїхати. Водночас ті, хто ухвалив рішення залишитися, можуть залишитися та отримають всю необхідну гуманітарну підтримку", - наголосив Лубінець.

Гуманітарна місія в Олешках

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня з 3:00 довкола міста Олешки Херсонської області запровадили режим припинення вогню для проведення гуманітарної місії. Цей режим триватиме до 22:59 неділі, 1 листопада.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що громадяни України, які виявили бажання евакуюватися з окупованого міста Олешки до України, спочатку мають виїхати до Росії, а потім до Білорусі на шляху до підконтрольної уряду України території.

Олешки під окупацією Росії, там фіксувалася гуманітарна катастрофа, бо в людей не вистачало їжі.

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