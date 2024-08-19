Про впровадження нової фукції розповіли у Міноборони.

Надсилати електронні повістки через "Резерв+" наразі не планують, однак користувачі зможуть перевіряти у застосунку достовірність паперових повісток.

Про це в етері телемарафону розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко. За її словами, для відправки електронних повісток немає законодавчого підгрунтя, тому така робота наразі не ведеться.

"За зверненням Генерального штабу, а саме командування Сухопутних військ, ми реалізуємо функцію створення оповіщень нового зразку. Для зручності перевірки наших військовозобов’язаних, резервістів і призовників [на повістку] буде наноситися QR-код, який можна буде просканувати "Резерв+". Щоб кожний користувач був впевнений в тому, що оповіщення, яке йому надходить, достовірне", - пояснила Черногоренко. Відео дня

Заступниця міністра зазначає, що це нововведення зробить паперові повістки "більш цивілізованими" та допоможе уникнути підробок. За її словами, "Резерв+" вже має понад 3 мільйони користувачів.

"Найближчим часом ми запустимо функцію повторного оновлення даних, що дає можливість користувачам підтримувати актуальну інформацію про себе у реєстрі військовозобов’язаних, а також виправляти помилки, якщо такі були допущені під час первинного оновлення даних", - зазначила Черногоренко.

Далі у відомстві планують запустити онлайн-рекрутинг, автоматичні відстрочки та постановку на облік. "Ми дуже стараємось давати нові функції якомога швидше, бо бачимо і враховуємо всі запити від наших користувачів. Але деякі процеси потребують трохи більше часу. Це не класична розробка застосунку, вона потребує змін в нормативно-правових актах та детального аналізу, щоб зробити функцію простою і доступною абсолютно для всіх", - пояснила чиновниця.

Резерв+

Раніше у Міністерстві оборони повідомили, що планують зробити з державного застосунку "онлайн-ТЦК". Частина нових функцій має запрацювати вже восени.

Також повідомлялося, що робота над відправкою електронних повісток через "Резерв+" могла б розпочатися лише після прийняття відповідного законодавства.

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