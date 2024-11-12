Між травнем і початком жовтня 2024 року кількість українців, які готові до територіальних поступок заради миру, фактично не змінилася.
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного у вересні-жовтні 2024 року.
Зазначається, що у період з травня 2022 року до травня 2023 року ситуація була відносно стабільною: близько 8-10% респондентів були готовими на територіальні поступки, а абсолютна більшість – 82-87% – стабільно виступали проти жодних поступок.
"Після травня 2023 року простежувалося поступове зростання частки тих, хто готовий до територіальних поступок. Так, до кінця 2023 року готовність до поступок зросла до 19%, у лютому 2024 року – до 26%, у травні 2024 року – до 32%. Між травнем і початком жовтня 2024 року ситуація фактично не змінилася – наразі 32% готові до територіальних поступок", - йдеться у результатах опитування.
Водночас, частка тих, хто виступає проти жодних територіальних поступок, відповідно, знижувалася до травня 2024 року і сягнула 55%.
"Станом на початок жовтня 2024 року попри всі складні обставини більшість українців – 58% – виступали проти жодних територіальних поступок (поточний показник у межах статистичної похибки порівняно із травнем, тобто формально змін не було)", - заявили соціологи.
Загалом було опитано 2004 респонденти. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.
Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 2,9% для показників, близьких до 50%, 2,5% для показників, близьких до 25%, 1,7% - для показників, близьких до 10%, 1,3% - для показників, близьких до 5%.
Інше опитування КМІС - що відомо
Як повідомляв УНІАН, за даними КМІС, серед українців вперше зафіксовано зниження частки тих, хто готовий терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Зокрема, між лютим і жовтнем 2024 року вперше фіксували зниження частки тих, хто готовий терпіти стільки, скільки буде потрібно. При цьому все одно більшість українців – 63% – стверджують, що вони готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Разом з цим з 3% до 6% стало більше тих, хто говорить про один рік, тобто разом про відносно довгий період говорять 69% українців.
Крім того, 47% українців вважають, що Росія має достатньо ресурсів для тривалої війни проти України, а 46%, навпаки, вважають, що Росія вичерпує запаси своїх ресурсів.