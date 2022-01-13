Мешканка Ізраїлю підозрює, що при штучному заплідненні незаконно використали її яйцеклітини.

Суд Чернігова почав розглядати позов жінки, яка стверджує, що може бути біологічною матір’ю Анни-Марії - дівчинки, яку народила найстарша мати України - Валентина Підвербна.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожНайстарша мати України просить дати їй та дівчинці спокій11 років тому Валентина Підвербна, якій наразі 76 років, завдяки штучному заплідненню народила первістка - доньку Анну-Марію.

Штучне запліднення Валентині Підвербній робив у Києві лікар Ігор Ільїн. Це відбувалося в медзакладі, якого вже не існує. Процедура коштувала жінці багаторічної праці на чернігівському базарі, а завагітніти вийшло тільки з третього разу.

Оксана Спектор, що нині мешкає в Ізраїлі, зберігала свої яйцеклітини в тій самій клініці. Вона вважає, що донька Підвербної дуже схожа на неї, і тому підозрює, що для запліднення Валентини лікарі використали її яйцеклітини. Жінка не давала дозволу на це і тепер домагається проведення ДНК-тесту і визнання саме її матір’ю дівчинки. Детальніше про вимоги позивачки УНІАН повідомляв раніше.

Цивільну справу розглядає Новозаводський райсуд Чернігова, засідання у справі відбулося 12 січня. Наступне призначили на 21 лютого.

Слухатимуть справу в закритому режимі - без преси, як цього вимагала позивачка.

Інтереси 76-річної матусі представляє адвокатка Валентина Роговець. Вона називає закиди Спектор вважає безпідставними.

"Я вважаю, що заява є необґрунтованою. Все, що можу сказати. Там багато підстав, чому я вважаю, що вона не обґрунтована, дуже багато", – сказала вона.

Примітно, що це перший подібний публічний скандал в українській репродуктологіі.

Мати виховує Анну-Марію сама. У 2013 році сповіщалося, що Валентина Підвербна жебракує з дитиною, просячи милостиню у водіїв. Соцслужби не змогли підтвердити цей факт - жінка відмовилася із ними спілкуватися. Уникає Підвербна і спілкуванні зі ЗМІ.

У 2017 році дівчинка пішла до школи.

Вас також можуть зацікавити новини: