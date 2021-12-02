Приготування до візиту вже тривають. Однак точної дати ще не анонсують.

Очільник католицької церкви Папа Римський Франциск може найближчим часом здійснити візит в Україну. Точну дату ще не анонсують.

Про це повідомив глава української греко-католицької церкви Святослав Шевчук під час Київського Безпекового Форуму.

Читайте також"Мені соромно": Папа Франциск відреагував на насильство у католицькій церкві Франції"У нас гарна новина. Очікуємо, що відбудеться його (Папи Римського - УНІАН) візит в Україну. Це ще не оголошено, але ми вже живемо в очікуванні та приготуванні. Це дуже потужний сигнал підтримки нашого народу і нашої держави", - заявив Шевчук.

Він також зазначив, що нещодавно мав можливість особисто поспілкуватися з понтифіком. Шевчук зауважив, що Папа Франциск цікавиться справами України.

"Кілька тижнів тому мав можливість особисто спілкуватися з Папою Франциском про Україну. Він дуже турбується про долю простих людей", - резюмував глава УГКЦ.

Як повідомляв УНІАН, влітку президент Володимир Зеленський запросив Папу Римського Франциска здійснити візит в Україну.

"На візит Вашої Святості чекає насамперед народ України", – зауважив президент.

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Автор: Марта Гичко