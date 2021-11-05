Сестра-францисканка Рафаелла Петріні стала генеральним секретарем губернаторства.

Папа Римський Франциск вперше призначив жінку на високу посаду у Ватикані.

Сестра-францисканка Рафаелла Петріні стала генеральним секретарем губернаторства, другого за значимістю управлінського органу Ватикану.

52-річна Петріні здійснюватиме нагляд за адміністрацією Ватикану, включаючи музеї, поштове відділення, монетний двір та поліцію.

84-річний Франциск заявив, що хоче, щоб жінки відігравали важливішу роль у Римо-католицькій церкві.

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Як повідомляв УНІАН, Папа Римський Франциск відреагував на скандал навколо священників, які десятиліттями ґвалтували дітей. Він заявив, що відчуває сором та біль після публікації звіту. Папа закликав усіх єпископів і настоятелів вжити всіх необхідних заходів, "щоб подібні драми не повторювалися".

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Автор: Ірина Погоріла