Рішення Ради національної безпеки та оборони України про заборону прямих переговорів із російський диктатором Володимиром Путіним станом на сьогодні лишається чинним, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв’ю Європейській правді.
Міністра запитали, чи запроваджена заборона на переговори із російським правителем досі діє.
"Станом на сьогодні це рішення РНБО чинне", - запевнив у відповідь міністр закордонних справ.
Як відомо, у жовтні 2022 року президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 вересня 2022 року "Щодо дій України у відповідь на спробу Російської Федерації анексувати території нашої держави, з метою гарантування безпеки євроатлантичного простору, України та відновлення її територіальної цілісності".
Цим рішенням РНБО заборонила вести переговори з президентом Російської Федерації Путіним.
Ймовірні переговори з РФ: останні новини
Як повідомляв раніше УНІАН, обраний президент США Трамп не змушуватиме Україну починати передчасні переговори з РФ. Водночас поки що немає плану дій щодо України, який можна було б реалізувати після інавгурації 20 січня, пишуть західні ЗМІ.
Також у ЄС висловили побоювання, що Трамп піде на мирні переговори щодо України без них. Європейські лідери хочуть не просто займати місце за столом переговорів, але й мати вплив на їхній хід.