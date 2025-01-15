Міністр закордонних справ підкреслив, що відповідне рішення РНБО залишається чинним.

Рішення Ради національної безпеки та оборони України про заборону прямих переговорів із російський диктатором Володимиром Путіним станом на сьогодні лишається чинним, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв’ю Європейській правді.

Міністра запитали, чи запроваджена заборона на переговори із російським правителем досі діє.

"Станом на сьогодні це рішення РНБО чинне", - запевнив у відповідь міністр закордонних справ.

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Як відомо, у жовтні 2022 року президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 вересня 2022 року "Щодо дій України у відповідь на спробу Російської Федерації анексувати території нашої держави, з метою гарантування безпеки євроатлантичного простору, України та відновлення її територіальної цілісності".

Цим рішенням РНБО заборонила вести переговори з президентом Російської Федерації Путіним.

Ймовірні переговори з РФ: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, обраний президент США Трамп не змушуватиме Україну починати передчасні переговори з РФ. Водночас поки що немає плану дій щодо України, який можна було б реалізувати після інавгурації 20 січня, пишуть західні ЗМІ.

Також у ЄС висловили побоювання, що Трамп піде на мирні переговори щодо України без них. Європейські лідери хочуть не просто займати місце за столом переговорів, але й мати вплив на їхній хід.

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