У місті Вознесенськ Миколаївської області в ході спецоперації правоохоронці припинили «сходку смотрящих».
Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.
Зазначається, що дев'ятеро осіб прибули до Вознесенська у місцеве кафе на «сходку», щоб визначити повноваження у питаннях «тероризування» підприємців і фермерів району задля змушування сплати данини. Серед них – так звані «смотрящі» за Вознесенськом та Миколаївською областю, а також інші кримінальні елементи.
«Зловмисники раніше вже були помічені у вимаганні коштів з підприємців, виконанні різних злочинів на замовлення, вибиванні неіснуючих боргів, збиранні коштів для поповнення «злодійського общака», за що деякі притягувались до відповідальності», - йдеться у повідомленні.
За результатами проведення спецоперації, поліцейські вилучили зброю та набої до неї.
В поліції додали, що наразі діям вказаних громадян надається юридична оцінка та збираються матеріали стосовно їхньої причетності до поширення злочинного впливу, організації та сприяння у проведенні злочинного зібрання.
За відео видно, як один з лежачих на землі затриманих вимовляє: «За що, хлопці?».
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