Дев'ятеро осіб зібрались, щоб визначити повноваження у питаннях "тероризування" підприємців та фермерів.

У місті Вознесенськ Миколаївської області в ході спецоперації правоохоронці припинили «сходку смотрящих».

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що дев'ятеро осіб прибули до Вознесенська у місцеве кафе на «сходку», щоб визначити повноваження у питаннях «тероризування» підприємців і фермерів району задля змушування сплати данини. Серед них – так звані «смотрящі» за Вознесенськом та Миколаївською областю, а також інші кримінальні елементи.

«Зловмисники раніше вже були помічені у вимаганні коштів з підприємців, виконанні різних злочинів на замовлення, вибиванні неіснуючих боргів, збиранні коштів для поповнення «злодійського общака», за що деякі притягувались до відповідальності», - йдеться у повідомленні.

За результатами проведення спецоперації, поліцейські вилучили зброю та набої до неї.

В поліції додали, що наразі діям вказаних громадян надається юридична оцінка та збираються матеріали стосовно їхньої причетності до поширення злочинного впливу, організації та сприяння у проведенні злочинного зібрання.

За відео видно, як один з лежачих на землі затриманих вимовляє: «За що, хлопці?».

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Світлана Макринська