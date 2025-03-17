Таким чином у період дії воєнного стану підрозділи ЗСУ можуть перебувати за кордоном для оборони та відсічі агресії проти України.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє направляти підрозділи Збройних сил України за кордон під час воєнного стану. Про це повідомляє офіційний сайт Верховної Ради України.

Зазначається, що ухвалений парламентом України 15 січня 2025 року закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав у період дії воєнного стану", підписано президентом України сьогодні, 17 березня.

В пояснювальній записці до законопроєкту зазначалося, що у зв’язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією РФ постало питання щодо удосконалення механізмів направлення і перебування військовослужбовців, як самостійно, так і у складі підрозділів, на території країн-партнерів під час дії воєнного стану, що сприятиме отриманню складної військової техніки та професійного опанування її використання для захисту суверенітету і територіальної цілісності України.

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За нього 15 січня проголосувало 317 нардепів.

Законом передбачено, що у період дії воєнного стану підрозділи ЗСУ можуть перебувати за кордоном для забезпечення безпеки, оборони та відсічі агресії проти України згідно зі статтею 51 статуту ООН.

Рішення про направлення підрозділів ЗСУ ухвалюватиме президент України з одночасним поданням до Верховної Ради відповідного законопроєкту щодо схвалення такого рішення.

Воєнний стан в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський підписав два закони, якими до 9 травня продовжено воєнний стан і загальну мобілізацію. Ці закони Верховна Рада України ухвалила 15 січня 2025 року.

Це вже 14-те голосування за запровадження і продовження режиму воєнного стану і загальної мобілізації в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України 24 лютого 2022 року.

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