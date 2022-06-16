Окупанти вдарили по будівлі, де ховалися люди. Пошукова операція триває.

Внаслідок двох ударів окупантів по Лисичанську загинули чотири людини. Їхні тіла вже знайшли рятувальники.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його даними, пошукова операція ще триває.

"Сьогодні вдень російські окупанти нанесли два авіаудари по Лисичанську. Ворожа бомба влучила в одну із будівель, де переховувалися люди. Прибувши на місце події, рятувальники під час розбору завалів витягли чотирьох загиблих громадян", - повідомив Гайдай.

Крім того, за його даними, росіяни обстріляли профілакторій, внаслідок чого сталася його руйнація.

"Під завалами можуть знаходитися люди. Пошуково-рятувальні роботи тривають. На місці працює особовий склад пожежно-рятувального підрозділу ДСНС області", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, за словами керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Олександра Заїки, ситуація в Лисичанську дуже складна, у місті зруйновано 60% інфраструктури та житлових забудов.

У кінці травня російські загарбники знищили авіаційним ударом будівлю кінотеатру в Лисичанську, в якій раніше ховалися люди.

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