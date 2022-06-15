12 вбитих й 16 поранених загарбників внаслідок бою за трасу.

Окупанти знову провалили спробу взяти під контроль трасу Бахмут - Лисичанськ, яка сполучає Донецьку та Луганські області. Армія рашистів у бою за трасу зазнала втрат: 12 вбитих й 16 поранених. Після цього загарбники повідомили вищому командуванню, що в наступ більше не підуть.

Про це написав український журналіст Роман Цимбалюк у себе в Facebook.

"13 червня угруповання повітряно-десантних військ ЗС РФ та 1-го армійського корпусу "ДНР" зробило спробу взяття під контроль траси Бахмут - Лисичанськ. У ході штурмових дій загинуло 12 військовослужбовців ЗС РФ, 16 – поранено. Після невдалого наступу особовий склад, який брав участь у бойових діях, відмовляється надалі йти в атаку", – написав Цимбалюк.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, Росія внаслідок широкомасштабної війни в Україні вже втратила 32 750 своїх солдатів. В ГУР перехопили розмову окупантів, які тікають з поля бою від страху.

Також на Миколаївщині українські військові з гелікоптерів атакували скупчення ворога.

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