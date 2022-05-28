Раніше його як укриття використовували місцеві мешканці.

Російські загарбники знищили авіаційним ударом будівлю кінотеатру в Лисичанську Луганської області.

Про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, раніше у цій будівлі переховувалися від обстрілів мешканці міста. На щастя, всіх їх вже давно евакуювали з Лисичанська.

Внаслідок ворожого авіаудару ніхто не постраждав, повідомив Гайдай.

"Рашисти умисно гатять по місцях, де можуть перебувати мешканці, таким чином росіяни намагаються вбити якомога більше українців. Бережіть себе!" - відзначив голова Луганської обласної державної адміністрації.

Також він опублікував фотографії та відео, на яких можна побачити масштаби руйнувань.

Як повідомляв УНІАН, у Лисичанську в одному з районів у братській могилі поховано вже 150 людей. У поліції Луганської області навіть сформували поховальну команду, оскільки правоохоронцям доводиться підмінювати багато служб.

Раніше повідомлялося, що українські військові знесли блокпост диверсійно-розвідувальної групи росіян на трасі Лисичанськ-Бахмут разом з окупантами.

Також раніше окупанти завдали по Лисичанську потужного та довготривалого артилерійського удару, загинули троє людей.

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