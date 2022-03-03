Святкування цієї події минуло у перервах між обстрілами.

2 березня в охопленому боями Києві одружилися начальник управління патрульної поліції Києва Юрій Зозуля та журналістка Ангеліна Карякіна.

Засвідчив факт укладання шлюбу начальник Департаменту патрульної поліції Нацполіції, полковник поліції Євгеній Жуков. Про це він написав у Facebook.

"За законами воєнного стану, я як командир підрозділу засвідчив шлюб мого підлеглого та побратима Юрій Зозуля та його нареченої Карякіної Ангеліни Олександрівни!" - зазначив він.

За букет були обрізані домашні орхідеї, а обручки молодятам дістались дивом і майже безкоштовно.

"Україна - це чудові люди, які пригостили шампанським і їжею у перерві між приготуванням наборів для військових та поліцейських. Любов", - написала Карякіна у своєму Facebook.

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