Військово-обліковий документ в електронній формі має ту ж силу, що й паперовий.

Військово-обліковий документ в електронній формі, зокрема, у відповідному застосунку мобільного телефону, або у вигляді роздрукованого військово-облікового документу з QR кодом має однакову юридичну силу зі звичайним військово-обліковим документом у паперовій формі. Відповідне офіційне роз’яснення надав Директорат цифрової трансформації у сфері оборони Міністерства оборони.

"Військово-обліковий документ в електронній формі дозволяє уповноваженим працівникам ТЦК та СП, Національної поліції, Держприкордонслужби зчитувати його за допомогою будь-яких засобів (телефони, планшети), на яких може бути встановлений застосунок Резерв+ та які мають камеру", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як пояснили в Міноборони, роботодавці при формуванні списків військовозобов'язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час також можуть використовувати військово-облікові документи працівників у електронній формі.

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"Для цього військовозобов’язаний може надавати роботодавцю свій військово-обліковий документ як у паперовій, так і в електронній формі (у тому числі роздрукований)", - додали в міністерстві.

Електронні військові докмуенти

Як повідомляв УНІАН, відтепер військово-обліковий документ із QR-кодом можна отримати на порталі "Дія". Прес-служба "Дії" поінформувала, що документ з "Дії" має таку ж юридичну силу, як і паперовий чи застосунок "Резерв+". Так кожен може перевірити коректність інформації в реєстрі "Оберіг", зокрема про бронювання.

Щоб отримати документ, потрібно, зокрема: авторизуватися на порталі "Дія"; обрати сервіс Військово-обліковий документ; подати заяву; підписати заяву електронним підписом.

Після цього протягом 10 хвилин документ з’явиться в кабінеті громадянина на порталі "Дія".

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