Глава держави та перша леді поклали квіти до пам’ятника Кобзареві у Києві.

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою вшанували пам’ять Тараса Шевченка з нагоди 207-ї річниці з дня народження видатного українського поета й художника.

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Як повідомляє прес-служба Офісу президента, глава держави та перша леді поклали квіти до пам’ятника Кобзареві у Києві.

«Творчість та життєва позиція Тараса Шевченка завжди єднали українців навколо боротьби за цінності свободи та справедливості. Його Заповіт пройшов крізь століття і продовжує залишатися актуальним у наші дні», - сказав Зеленський.

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Автор: Юлія Янкевич