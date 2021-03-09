Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою вшанували пам’ять Тараса Шевченка з нагоди 207-ї річниці з дня народження видатного українського поета й художника.
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Як повідомляє прес-служба Офісу президента, глава держави та перша леді поклали квіти до пам’ятника Кобзареві у Києві.
«Творчість та життєва позиція Тараса Шевченка завжди єднали українців навколо боротьби за цінності свободи та справедливості. Його Заповіт пройшов крізь століття і продовжує залишатися актуальним у наші дні», - сказав Зеленський.
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