Серед прихожан УПЦ МП з такою думкою погоджуються більше 60%.

Більшість громадян України (55%) не погоджуються із нещодавньою заявою президента Росії Володимира Путіна, що "росіяни та українці – один народ, який належить до одного історичного і духовного простору".

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 23-25 липня 2021 року.

Водночас 41% опитаних з цією думкою згодні. На Сході, а також серед прихожан УПЦ МП з такою думкою погоджуються більше 60%. Серед мешканців Західного регіону, навпаки, більше 70% незгоді з цим. Більше 80% виборців Опозиційної платформи, партій Мураєва і Шарія погоджуються з тезою про "один народ".

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Як проводилось опитування

Опитування проведене серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Скандальна стаття Путіна

Путін написав статтю "Про історичну єдність росіян та українців". У статті він вкотре намагається довести, що росіяни та українці - "один народ, єдине ціле", яке належить до "одного історичного і духовного простору".

Автор: Костянтин Гончаров