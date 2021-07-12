У своїй статті президент РФ намагається обґрунтувати свою думку про "єдність" росіян єдиною мовою і православною вірою.

Президент Російської Федерації Володимир Путін написав статтю «про історичну єдність росіян та українців». Разом із цим він висловився про назву України та дав своє трактування слову "українець".

Як зазначив президент РФ у своїй статті, розміщеній на сайті Кремля, він вирішив докладно викласти свою позицію, поділитися оцінками сьогоднішньої ситуації, та довести, що "росіяни та українці – один народ, єдине ціле".

Як вважає Путін, "назва «Україна» тоді використовувалася частіше у значенні, в якому давньоруське слово «окраїна» зустрічається у письмових джерелах ще з XII століття, коли йшлося про різноманітні порубіжні території".

За словами президента РФ, "слово «українець», якщо судити також на підставі архівних документів, спочатку означало прикордонних служивих людей, які забезпечували захист зовнішніх кордонів".

Читайте такожУ Білорусі пояснили заяву Лукашенка про закриття кордону з Україною"Стіну, яка виникла в останні роки між Росією та Україною, між частинами, по суті, одного історичного і духовного простору, сприймаю як велику спільну біду, як трагедію. Передусім це наслідки наших власних помилок, яких ми припустилися у різні періоди. Але й результат цілеспрямованої роботи тих сил, які завжди прагнули підірвати нашу єдність", - написав Путін.

Президент РФ вважає, що після роздробленості Давньої Русі і руйнівного нашестя Батия у XIII столітті, "у західних, і у східних руських землях розмовляли однією мовою", "віра була православною", і "аж до середини XV століття зберігалося єдине церковне керівництво".

Водночас він зазначає, що "у XVI – XVII століттях наростав визвольний рух православного населення Подніпров’я", оскільки після укладення Люблінської унії 1569 року між Великим князівством Литовським з Польським Королівством, а також Берестейської унії 1596 року, "проводилося ополячення і латинізація, православ’я витіснялося".

"Переломними стали події під час гетьманування Богдана Хмельницького. Його прихильники намагалися добитися від Речі Посполитої автономії", - пише Путін.

Читайте такожПід Харковом депутати від ОПЗЖ відновили знак дружби України та РФ, але довго він не простояв (фото)Президент РФ пише про звернення Богдана Хмельницького до Москви, які розглядалися Земськими соборами. "У листі до Москви в 1654 році Б.Хмельницький дякував цареві Олексію Михайловичу за те, що той «все Військо запорозьке і весь світ православний російський під міцну і високу руку свою царську прийняти зволив». Тобто у зверненнях і до польського короля, і до російського царя, запорожці визначали себе руськими православними людьми", - стверджує Путін.

Далі Путін зупиняється на тому, що "у ході затяжної війни Російської держави з Річчю Посполитою деякі з гетьманів, спадкоємців Б.Хмельницького, то «віддалялися» від Москви, то шукали підтримки з боку Швеції, Польщі, Туреччини".

"Для народу війна носила, по суті, визвольний характер. Вона закінчилася Андрусівським перемир’ям 1667 року. Остаточні підсумки закріпив «Вічний мир» 1686 року. До складу Російської держави увійшли місто Київ і землі лівобережжя Дніпра, у тому числі, Полтавщина, Чернігівщина, а також Запоріжжя. Їхні мешканці возз’єдналися з основною частиною руського православного народу. За самою цією областю утвердилася назва «Мала Русь» (Малоросія)", - пише Путін.

Також президент РФ, як вже повідомляв УНІАН, у своїй статті про "братні народи" звинуватив Київ в "кривавих провокаціях" на Донбасі.

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Автор: Віталій Саєнко