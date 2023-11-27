За інформацією пропагандистів, тварини загинули через затоплення музейного залу.

Тимчасово окупований Крим накрив потужний шторм. Окупанти заявили, що через ураган в Севастополі в музеї-акваріумі загинули близько 800 тварин.

"Загинули всі тварини, близько восьмисот, які жили в дев'яти акваріумах. Вийшло з ладу все обладнання: насоси, вентиляція. Приміщенню завдано колосальної шкоди", – заявив "директор" музею Юрій Кравцов.

За інформацією пропагандистів, тварини загинули через затоплення музейної зали. Стверджується, що під час шторму знесло вентиляційну систему на даху, а в саму пробоїну хлинув потік води.

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Негода в Криму

Тимчасово окупований Крим страждає від штормової погоди, як і материкова частина України. Тільки якщо регіони замітає снігом, півострів заливає водою. Через сильний шторм у Криму виривало дерева.

Вночі 27 листопада було відомо, що через ураган без світла залишалися майже 500 тисяч людей. Повідомлялося про трьох постраждалих – їх доставили в лікарні.

Змило навіть окопи росіян, які ті облаштували на кримських пляжах.

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