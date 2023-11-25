Операція відбулася з деякими складнощами, але два дрони досягли кінцевої мети.

17 липня 2023 року українські морські дрони уразили Кримський міст. Операцією керувала команда Служба безпеки України.

Як розповіли представники СБУ, причетні до атаки, у документальному фільмі "СБУ. Спецоперації перемоги. Кримський міст на біс", конструкції моста рознесли два морських дрони Sea Baby. Вони пошкодили дві опори Кримського мосту.

В СБУ вперше показали унікальні кадри, що в цей момент відбувалося в приміщенні, звідки здійснювалося керування операцією. Зокрема, там перебувало все керівництво СБУ на чолі з Василем Малюком.

Під час атаки не все пройшло ідеально - один дрон Sea Baby пройшов прямо між опорами мосту. Його довелося оперативно перенаправляти. Стався перший вибух. Він викликав справжній вибух емоцій у працівників СБУ.

"Всі ж чоловіки, вони трошки хлопці, трошки діти. Всі почали стрибати, обніматися, радіти – ура, ми перемогли. Тоді вже ніхто не стримував своїх емоцій. Місія точно завершена", - розповів бригадний генерал з позивним "Хантер".

Вперше за історію морських боїв вдалося вразити такий об'єкт морським дроном. Перший дрон знеструмив незаконну конструкцію. Перед наближенням другого дрона по мосту мчав потяг. В СБУ спочатку вирішили наздогнати його та вдарити по опорі під потягом. Втім, він рухався з Криму в Росію, отже був порожнім.

В СБУ повернулися до попередніх завдань. Коли другий дрон досягнув своєї цілі, прогримів вибух, а в кабінеті, з якого керували операцією панувала справжня ейфорія.

Атаки на Кримський міст - деталі

Кримський міст також вже неодноразово був виведений з ладу зусиллями української сторони. Росіяни намагаються відновити його логістичні можливості, але через постійну загрозу нового ураження він часто перекривається для руху транспорту.

Голова СБУ Василь Малюк заявив, що вразивши Кримський міст, СБУ перерізала канал постачання російської зброї. За його словами, міст приречений.

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