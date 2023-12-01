Половина українців вважають, що завжди необхідно оголошувати повітряну тривогу під час злетів МіГів російських окупантів.
Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", опубліковані на сайті організації. В рамках 25-ї хвилі національного опитування "Україна в умовах війни" "Рейтингом" було проведене окреме дослідження щодо сприйняття загроз та очікувань зими 2023-2024.
Зазначається, що близько третини українців оцінюють загрозу ракетного удару по їхньому населеному пункту як високу. Найбільше таких серед мешканців Києва (57%), а також прифронтових та деокупованих територій (близько 42%). Натомість військові дії на території свого населеного пункту вважають дуже ймовірними лише 10%, але серед деокупованих і прифронтових областей так вважають до 20%.
"Крім того, половина (51%) українців вважають, що завжди необхідно оголошувати повітряну тривогу під час злетів МіГів, потенційних носіїв "Кинджалів". Близько 40% українців зазначають про доцільність диференціації тривог в залежності від ситуації та реальності загрози", - показали результати опитування.
Водночас кількість українців, які взагалі виступають проти оголошення тривог, не перевищує 5%. "Найменшою підтримкою ця норма користується серед мешканців Києва: 59% з них вважають, що тривогу у такому випадку потрібно оголошувати не завжди, а залежно від ситуації", - йдеться у повідомленні.
*** Аудиторія опитування, проведеного 22-23 листопада, - населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність - 1 тис. респондентів. Метод опитування - CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 - не більше 3,1%.
Тривоги через вильоти МіГ: останні новини
Раніше президент Володимир Зеленський доручив розробити рішення, яке дозволить уникнути довготривалих тривог через вильоти носіїв "Кинджалів" МіГ-31К.
Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зауважив, що за весь період повномасштабного вторгнення було верифіковано 10 застосувань Х-47М2 "Кинджал", а цього року було шість таких верифікованих пусків, три з яких завершилися перехопленням.
За його словами, це питання - дуже непросте, адже йдеться про людські життя. Але, на його думку, працююча економіка дозволить зберігати їх ефективніше не лише на полі бою, але і в тилу.