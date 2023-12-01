Близько третини українців оцінюють загрозу ракетного удару по їхньому населеному пункту як високу.

Половина українців вважають, що завжди необхідно оголошувати повітряну тривогу під час злетів МіГів російських окупантів.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", опубліковані на сайті організації. В рамках 25-ї хвилі національного опитування "Україна в умовах війни" "Рейтингом" було проведене окреме дослідження щодо сприйняття загроз та очікувань зими 2023-2024.

Зазначається, що близько третини українців оцінюють загрозу ракетного удару по їхньому населеному пункту як високу. Найбільше таких серед мешканців Києва (57%), а також прифронтових та деокупованих територій (близько 42%). Натомість військові дії на території свого населеного пункту вважають дуже ймовірними лише 10%, але серед деокупованих і прифронтових областей так вважають до 20%.

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"Крім того, половина (51%) українців вважають, що завжди необхідно оголошувати повітряну тривогу під час злетів МіГів, потенційних носіїв "Кинджалів". Близько 40% українців зазначають про доцільність диференціації тривог в залежності від ситуації та реальності загрози", - показали результати опитування.

Водночас кількість українців, які взагалі виступають проти оголошення тривог, не перевищує 5%. "Найменшою підтримкою ця норма користується серед мешканців Києва: 59% з них вважають, що тривогу у такому випадку потрібно оголошувати не завжди, а залежно від ситуації", - йдеться у повідомленні.

*** Аудиторія опитування, проведеного 22-23 листопада, - населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність - 1 тис. респондентів. Метод опитування - CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 - не більше 3,1%.

Тривоги через вильоти МіГ: останні новини

Раніше президент Володимир Зеленський доручив розробити рішення, яке дозволить уникнути довготривалих тривог через вильоти носіїв "Кинджалів" МіГ-31К.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зауважив, що за весь період повномасштабного вторгнення було верифіковано 10 застосувань Х-47М2 "Кинджал", а цього року було шість таких верифікованих пусків, три з яких завершилися перехопленням.

За його словами, це питання - дуже непросте, адже йдеться про людські життя. Але, на його думку, працююча економіка дозволить зберігати їх ефективніше не лише на полі бою, але і в тилу.

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