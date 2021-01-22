Прокуратура затримала трьох підозрюваних у причетності до пожежі в будинку для літніх людей у Харкові, внаслідок якої загинули 15 осіб.
Про це повідомила прес-служба прокуратури Харківщини.
Правоохоронці затримали власника будинку, орендаря приміщення та адміністратора нелегального закладу, а у їхніх помешканнях проводяться обшуки.
Зазначається, що причетність затриманих до роботи цього будинку підтверджують свідки, протокол огляду місця події, а також інші документи. Правоохоронці шукають інших людей, причетних до роботи незаконного будинку для літніх людей.
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Пожежа в будинку для літніх людей у Харкові: що відомо
- 21 січня у Харкові у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, сталася пожежа, внаслідок якої загинули 15 осіб, 5 госпіталізували. За попередніми даними, причиною займання стало необережне поводження з електронагрівальними приладами. За фактом пожежі поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.
- Кабінет міністрів створив урядову комісію під головуванням міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова з розслідування причин пожежі.
- Як повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, поліцейські вирішують питання про затримання власниці будинку, в якому сталася пожежа.
- У Харківській ОДА повідомили, що зазначений будинок нелегальний.
- 22 січня у Харкові оголошено день жалоби.
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