Чоловік у важкому стані.

В Одесі одному з постраждалих 17 січня під час пожежі в готелі знадобиться пересадка шкіри.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив завідувач опікового відділення Одеської МКЛ №10 Олександр Ставратій.

Він зазначив, що вчора пізно ввечері до лікарні було доставлено 21-річного студента-іноземця і 47-річного громадянина України.

В обох - отруєння продуктами горіння і опік дихальних шляхів.

За словами Ставратія, старший чоловік перебуває в тяжкому стані. У нього близько 50% опіків поверхні тіла, і йому, найімовірніше, знадобиться пересадка шкіри.

"Його стан стабільно важкий. Він знаходиться в блоці інтенсивної терапії", - зазначив медик.

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Увечері 17 січня в курортній зоні Одеси, в районі Аркадії, на вул. Посмітного загорівся готель.

Під час пожежі загинули чоловік і жінка, особи яких ще встановлюються.

Постраждали кілька людей, в числі яких - громадянин Марокко.

Поліція почала розслідування за ч.2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

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Автор: Лариса Козова