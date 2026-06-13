Кандидатка на посаду мера Кракова викинула прапор України у смітник (відео)

Дівчина брала участь в боях ММА і часто отримувала удари в голову.

Кандидатка на посаду мера польського міста Краків, Маріанна Шрайбер розпочала свою передвиборчу кампанію з провокаційного відео, створеного за допомогою ШІ і розміщеного в соцмережах Instagram та X.

В передвиборчому ролику Шрайбер знімає український прапор з кронштейну біля адміністративної будівлі в Польщі і кидає вниз. Вона також викидає прапор ЄС у смітник.

Шрайбер обіцяє повернути Кракову те, що вона називає "польською нормальністю" – зокрема прибрати українські та європейські прапори з муніципальних будівель, залишивши лише польські, повернути християнські символи до шкіл та захищати традиційні цінності.

Основу передвиборчої кампанії Шрайбер становлять національна ідентичність, християнство та культурний консерватизм, а не традиційні муніципальні питання.

"Polskość to normalność ("польськість – це нормальність"). Щоб відновити її, голосуйте за мене на майбутніх виборах", – заявляє кандидатка в мери.

Маріанна Шрайбер – одна з найвідоміших у Польщі блогерок. Вперше модель стала загальновідома завдяки шлюбу з колишнім міністром партії "Право і справедливість" (PiS) Лукашем Шрайбером в 2015 році. З того часу сформувала власний публічний імідж як інфлюенсерка, телеведуча, бійчиня ММА та політична активістка.

Краків був столицею об’єднаної польської держави в період з 1038 по 1596 рік і традиційно вважається одним з головних культурних, історичних та наукових центрів країни.

Погіршення відносин між Україною і Польщею

Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесне найменування "імені Героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ. Це викликало обурення в Польщі, де через це планують позбавити Зеленського нагороди Ордена Білого Орла.

Польща чекає, що Україна скасує своє рішення про вшанування пам’яті Героїв УПА у назві підрозділу ССО. В протилежному випадку зі свого боку там погрожують "подальшими рішеннями".

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