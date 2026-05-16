Скандал у Британії: зі штаб-квартири міської ради раптово зник прапор України

Рішення викликало політичну дискусію про символічну підтримку України в британських регіонах на тлі війни з Росією, що триває.

У британському графстві Ессекс нова адміністрація політичної сили Reform UK зняла український прапор зі штаб-квартири ради в місті Челмсфорд та замінила його прапором Союзу, пише BBC.

Рішення було ухвалене після зміни політичного керівництва в місцевій владі, де Reform UK завершила 25-річне домінування Консервативної партії.

Український прапор майорів біля будівлі з березня 2022 року – від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Голова ради Пітер Гарріс назвав заміну прапорів "моментом гордості", наголосивши, що це не означає зменшення підтримки України.

Водночас представники опозиції розкритикували рішення. Лідер місцевих консерваторів Лі Скотт заявив, що такий крок може надіслати "неправильний сигнал" і навіть сприяти поширенню "прокремлівських настроїв" на місцевому рівні.

"Це глибоко розчаровуюче і перформативний жест", – сказав він, додавши, що подібні рішення можуть підривати символічну підтримку України на тлі війни.

Пояснення влади та подальші плани

У Reform UK заявили, що політика передбачає використання лише офіційних або державних прапорів біля будівель ради. Також у партії зазначили, що український прапор не зникає остаточно, а для нього планують знайти інше місце після консультацій з місцевою українською громадою.

Представник ради наголосив, що "підтримка та щедрість мешканців Ессекса щодо України з 2022 року залишаються незмінними".

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що Британія прискорить обіцяні поставки систем протиповітряної оборони для України у відповідь на безпрецедентну за масштабом комбіновану атаку Росії.

Однією із ключових обіцянок Британії у царині ППО є система Gravehawk. Лондон планував передати Україні 15 таких комплексів ще у 2025 році, проте перші поставки почалися лише цього року. Та й то йдеться дише про перші прототипи.

