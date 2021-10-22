Організували схему група осіб з Києва та Криму. Вони використовували заборонені в Україні платіжні системи (WebMoney, Qiwi, "Мир").

Правоохоронці викрили багатомільйонну тіньову схему грошових переказів до тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, організували схему група осіб з Києва та Криму. Зловмисники займалися багатомільйонним тіньовим переведенням коштів з Криму та на півострів.

Вони використовували заборонені в Україні платіжні системи (WebMoney, Qiwi, "Мир"), що дозволяло уникати оподаткування і залишатися поза моніторингом відповідних установ. Щоб вивести віртуальні кошти у готівку, їх спочатку конвертували у біткоїни. Готівка видавалася в офісах у Києві і тимчасово окупованому Севастополі.

Під час обшуку в офісі у Києві правоохоронці вилучили понад 750 тис. дол., майже 650 тис. євро та значні кошти у гривні. Суд наклав арешт на вилучені грошові кошти.

Читайте такожТиснуть на жалість та морочать голову: ЗМІ з'ясували, як українські шахраї "розводять" на гроші

Досудове розслідування здійснюється за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку (ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 361 КК України).

Нагадаємо, Служба безпеки України припинила функціонування корупційної схеми, організованої посадовцями митного посту "Яворів" Львівської митниці.

Як розповіли в СБУ, фігуранти провадження систематично вимагали і отримували неправомірну вигоду від підприємців за сприяння в безперешкодному митному оформленні товарів, які ввозились в Україну.

Автор: Світлана Закелова