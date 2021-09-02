За даними слідства, керівник банку вступив в змову зі службовими особами установи.

Колишнього керівника одного із комерційних банків судитимуть за розтрату коштів установи та їх легалізацію.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, керівник банку за попередньою змовою зі службовими особами фінустанови упродовж 2014 року розтратив 476,7 млн грн коштів банку шляхом кредитування підконтрольних фіктивних суб`єктів господарювання. Згодом частину коштів – 174,5 млн грн він легалізував, погасивши кредити інших підконтрольних фіктивних підприємств.

Повідомляється, що колишньому керівнику одного із комерційних банків висунуто обвинувачення за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Раніше у Києві Служба безпеки України викрила протиправну діяльність керівництва КП "Житлоінвестбуд-УКБ" - посадовці налагодили схему привласнення коштів, призначених для відновлення столичних дитячих садоків та шкіл.

За попередніми даними, з бюджету міста протиправно вивели майже 30 млн грн.

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Організатори "схеми" діяли через підконтрольні підприємства, які вони залучили до виконання капітальних будівельних та ремонтних робіт як підрядні організації.

"Партнери" виконували роботи частково і не в повному обсязі, до того ж за суттєво завищеними розцінками. Траплялося, що деякі роботи не виконувалися взагалі, хоча зазначали, що вони "виконані".

Автор: Тетяна Герасименко