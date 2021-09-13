У разі відмови надавати хабарі, митники погрожували бізнесменам штучними перешкодами та затягуванням процесу оформлення.

Служба безпеки України припинила функціонування корупційної схеми, організованої посадовцями митного посту "Яворів" Львівської митниці.

Як розповіли в СБУ, фігуранти провадження систематично вимагали і отримували неправомірну вигоду від підприємців за сприяння в безперешкодному митному оформленні товарів, які ввозились в Україну.

У разі відмови, митники погрожували бізнесменам штучними перешкодами та затягуванням процесу оформлення.

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Зазначається, що у межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці задокументували численні факти одержання хабарів на митниці.

За попередньою інформацією, через корупційну схему фігурантів лише з липня цього року державний бюджет недоотримав 2,7 млн грн.

Наразі двом посадовим особам оголошено підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Тривають слідчі дії. Встановлюється причетність інших посадовців митного посту до корупційної діяльності.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні було проведено "digital-революцію" з цифровізації низки державних послуг. За його словами, цифрова трансформація є інструментом подолання корупції в Україні, оскільки комп’ютер не має друзів або кумів та не бере хабарів навіть у біткоїнах.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен вважає, що корупція з'їдає Україну зсередини та підриває демократію. За його словами, реформам і боротьбі з корупцією в Україні заважають Росія, олігархи та впливові особи, які переслідують власні інтереси.

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Автор: Світлана Макринська