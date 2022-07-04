Магдалена Андерссон подарувала президенту України Володимиру Зеленському копію листа короля Карла XII, написаного у 1711 році.

Прем'єр-міністр Королівства Швеція Магдалена Андерссон подарувала президенту України Володимиру Зеленському копію листа короля Карла XII, написаного у 1711 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр Швеції сказала на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

"Сьогодні я принесла вам особливий подарунок", - заявила Андерссон.

Зокрема, вона сказала, що йдеться про копію листа з Шведського національного архіву, написаного в 1711 році королем Карлом XII у місті Бендери (Молдова).

За її словами, цей лист "був інструкцією шведському послу у Константинополі, щоб працювати заради свободи Запорізької Січі як незалежної держави, аби українські козаки ніколи більше не повинні були потерпати від репресій російського царя".

"Вже у 18 столітті шведський король був вражений місцевим демократичним самоуправлінням українських козаків", - наголосила Андерссон.

При цьому, Зеленський процитував частину цього листа. "Щоб найшвидше втілити у життя статтю про волю України та всіх козаків, щоб всій Україні і Війську Запорізькому при нинішньому полководцю Пилипу Орлику повернути давню свободу володіння своєю землею та її колишні кордони, щоб відтепер цей народ став незалежною державою і більше ніколи не підлягав покорі чи захисту царя", - прочитав фрагмент документа президент.

Раніше Швеція висловила готовність запровадити газове ембарго проти Російської Федерації.

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