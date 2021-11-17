При перетині державного кордону батьки можуть скористатися додатком "Дія", аби показати свідоцтво про народження своїх дітей, яким не виповнилося 16 років, і таким чином підтвердити батьківство.

Дорослі при перетині державного кордону можуть підтверджувати батьківство для своїх неповнолітніх дітей через додаток "Дія".

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час онлайн-брифінгу сказав начальник управління організації прикордонного контролю генерал-майор Юрій Лисюк.

За його словами, при перетині державного кордону батьки можуть скористатися додатком "Дія", аби показати свідоцтво про народження своїх дітей, яким не виповнилося 16 років, і таким чином підтвердити батьківство.

"Ми підтверджуємо цю інформацію і говоримо, що так, для підтвердження, що дитина є їхньою, можна скористатися цим додатком і показати документи батьків, що підтверджують їхнє батьківство", - сказав Лисюк.

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Водночас, він зауважив, що закордонний паспорт у додатку "Дія" не є чинним при перетині держкордону.

"Для перетину державного кордону закордонний паспорт у "Дії" не є дійсним. Потрібен справжній документ, який прикордонник візьме в руки, перевірить, здійснить ідентифікацію, перевірить по відповідних базах і здійснить пропуск", - сказав Лисюк.

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Автор: Віталій Саєнко