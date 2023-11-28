Цей пункт не працює з моменту повномасштабного вторгнення РФ.

Українські прикордонники підняли український прапор у пункті пропуску "Бударки" на кордоні з Російською Федерацією. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон", не зважаючи на постійні обстріли, зайшли на територію автомобільного пункту пропуску "Бударки", що на Харківщині, та підняли синьо-жовтий стяг на найвищу в околиці вежу", - сказано в повідомленні.

В ДПСУ зазначають, що даний пункт пропуску розташований безпосередньо на державному кордоні та не працює з моменту повномасштабного вторгнення РФ.

На відео видно, що український військовий піднімається на висотну вежу при сильному вітрі та закріплює прапор.

Як відомо, пункт пропуску Бударки розташований у Харківській області на кордоні з Росією. З російського боку в Бєлгородській області на кордоні розташований пункт пропуску "Тішанка".

Як працює кордон України з РФ

Як повідомляв УНІАН, у серпні Україна відкрила пункт пропуску на кордоні з РФ, який був закритий з початку повномасштабної війни. Прикордонний пункт Колотилівка-Покровка відкрили для того, щоб цим маршрутом могли скористатися українці, які бажають повернутися на підконтрольну територію України через Сумську область. Зазначалося, що гуманітарний коридор Колотилівка (РФ) – Покровка (Україна) працюватиме на в'їзд для українців, які повертаються з тимчасово окупованих територій.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко зазначав, що, за рішенням уряду всі пункти пропуску на кордоні з Росією і Білоруссю зачинені, але Україна робить все необхідне для того, щоб українці мали можливість повертатися на територію України, в тому числі, з тимчасово окупованих територій.

У жовтні 2023 року він зазначав, що за останній час прикордонники фіксують, що з території країни-агресора наші люди повертаються через Сумську область в напрямку пункту пропуску "Покровка". Прикордонники України жодному громадянину України не відмовляють в перетині кордону, якщо вони потрапляють до нашої лінії кордону, до нашого пункту пропуску, навіть, якщо вони не мають достатніх документів, які прописані в законодавстві щодо перетину кордону

Демченко зазначив, що будь-де, де наші громадяни прибудуть до української території, навіть за межами Сумщини, це може бути Харківщина, Чернігівщина, а також це відбувається на кордоні з Білоруссю, їм буде забезпечено доступ на територію України. Прикордонники України "у будь-який день, у будь-яку годину готові прийняти наших громадян, які дістануться української території або українського кордону".

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