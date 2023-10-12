Україна робить все необхідне для того, щоб українці мали можливість повертатися на територію України, в тому числі, з тимчасово окупованих територій.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко прокоментував інформацію, яка поширюється у росЗМІ, що нібито Україна не справляється з великим потоком людей, які хочуть повернутися з окупованих територій до України, через єдиний з працюючих прикордонних пунктів пропуску між Україною та Росією.

В ефірі телемарафону він зауважив, що "не варто вірити тій інформації, яку поширює Росія".

Речник ДПСУ нагадав, що за рішенням уряду всі пункти пропуску на кордоні з Росією і Білоруссю зачинені, але Україна робить все необхідне для того, щоб українці мали можливість повертатися на територію України, в тому числі, з тимчасово окупованих територій.

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"Звісно, ми розуміємо, що через війну, яку Росія розв'язала проти України, і в перші місяці, і зараз, громадяни України вимушені виїжджати на територію Росії для того, щоб в подальшому повернутися назад на підконтрольну Україні територію. За останній час ми фіксуємо, що з території країни-агресора наші люди повертаються через Сумську область в напрямку пункту пропуску "Покровка". Прикордонники України жодному громадянину України не відмовляють в перетині кордону, якщо вони потрапляють до нашої лінії кордону, до нашого пункту пропуску, навіть, якщо вони не мають достатніх документів, які прописані в законодавстві щодо перетину кордону",- акцентував Демченко.

Він додав, що при будь-якому документі, який ідентифікує, що це громадянин України, йому забезпечено допуск на територію України. "Інших пропускних операцій на виїзд з України, іноземців на кордоні з Росією і на кордоні з Білоруссю, не здійснюється",- поінформував Демченко.

Українські прикордонники готові прийняти громадян України на в’їзд навіть за межами пункту пропуску "Покровка". "Будь-де, де наші громадяни прибудуть до української території, навіть за межами Сумщини, це може бути Харківщина, Чернігівщина, а також це відбувається на кордоні з Білоруссю, їм буде забезпечено доступ на територію України", - зазначив Демченко.

Він акцентував, що прикордонники України "у будь-який день, у будь-яку годину готові прийняти наших громадян, які дістануться української території або українського кордону".

"Зараз ми в середньому фіксуємо, що в напрямку Сумщини, по пункту пропуску "Покровка" до української території прибуває близько 100-150 громадян України, які слідують з території Росії. І всім їм забезпечується в подальшому перевезення від кордону в більш безпечне місце. Бо, власне Сумщина загалом, це той напрямок, який Росія активно обстрілює зі своєї території, використовуючи різне озброєння",- підкреслив Демченко.

Пункт пропуску на кордоні України і РФ

Як раніше повідомляв УНІАН, у серпні Україна відкрила пункт пропуску на кордоні з РФ, який був закритий з початку повномасштабної війни. Прикордонний пункт Колотилівка-Покровка відкрили для того, щоб цим маршрутом могли скористатися українці, які бажають повернутися на підконтрольну територію України через Сумську область. Зазначалося, що гуманітарний коридор Колотилівка (РФ) – Покровка (Україна) працюватиме на в'їзд для українців, які повертаються з тимчасово окупованих територій.

10 жовтня у російському виданні The Insider з’явилась інформація, що пункт пропуску на кордоні між Україною та Росією нібито не справляється з чергою українців, які бажають повернутися з окупованих територій та з Росії до України. Зазначається, що через великий потік людей, які намагаються потрапити до Сумщини з російської Белгородської області, охочі перетнути кордон замерзають на пішохідному КПП на російському боці, тому що "по кілька днів змушені чекати на свою чергу". Російське видання посилається на слова волонтерів, які розповіли, що "наприкінці вересня – на початку жовтня, прикордонний перехід, який працював до шостої вечора, скоротив час роботи на годину, в зв'язку з більш раннім настанням темряви. У результаті черга з українців, що виїжджають, у якій на той момент вже було 50 осіб, збільшилася і перевищила 200 осіб".

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